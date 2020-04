Calciomercato Juventus, nome nuovo per Paratici | Contatti col Barcellona

Asse caldo tra Barcellona e Juventus, i bianconeri starebbero puntando ad un altro blaugrana oltre ad Arthur e Semedo: il Barcellona dà il via libera

Nelle ultime settimane la Juventus sembrerebbe guardare con un certo interesse in casa del Barcellona. I talenti nella squadra catalana sono indubbiamente molti e la vecchia signora vorrebbe riuscire a strapparne qualcuno. Dalla Spagna arrivano conferme secondo cui, oltre all’interesse per Arthur e Semedo, i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino un calciatore che i blaugrana avrebbero inserito nella lista dei cedibili.

Calciomercato Juventus, nome nuovo dal Barcellona: spunta Sergi Roberto

Vista la sospensione dei campionati, i club di Serie A stanno già iniziando a raccogliere informazioni per gli acquisti da effettuare nella sessione estiva di calciomercato. La Juventus, oltre ad osservare attentamente Arthur e Semedo al Barcellona, sembrerebbe aver puntato un altro talento blaugrana. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sport‘, i bianconeri avrebbero come obiettivo anche Sergi Roberto, centrocampista classe 1992 cresciuto nelle fila catalane. A favorire la trattativa per il giocatore spagnolo ci sarebbe la volontà del Barcellona di cederlo, infatti recentemente il numero venti sarebbe stato inserito nella lista dei cedibili.

A convincere la società juventina a chiedere informazioni sarebbe stata la versatilità del giocatore, che a centrocampo può ricoprire tutti i ruoli. Dal Barcellona lo spagnolo sarebbe valutato intorno ai 40 milioni, ma visto che il calciatore non sarebbe più indispensabile per la formazione blaugrana, Fabio Paratici potrebbe provare ad ottenerlo con un leggero sconto. Juventus che continua ad osservare i talenti catalani sperando di riuscire a portarne qualcuno a Torino per la prossima stagione.

