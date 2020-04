Calciomercato Juventus, valzer degli esterni | Nuovo super intreccio con il Barcellona

Continua il lavoro della Juventus a seguito della pandemia. Sarà un’estate ricca di possibili scambi tra le big d’Europa: la suggestione

Continua senza sosta il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. In attesa di tornare in campo, la società bianconera sarebbe già proiettata sul futuro con numerose operazioni di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo top player | Piano, cifre e nome

Calciomercato Juventus, scambio Alex Sandro-Semedo

E così la Juventus starebbe pensando a rinforzare le corsie esterne di Maurizio Sarri, che dovrà essere confermato per un’altra stagione. Nelle ultime ore avrebbe preso quota l’ipotesi di un nuovo e possibile scambio con il Barcellona. Con il terzino brasiliano, Alex Sandro, pronto a dire addio, i bianconeri potrebbero così chiedere al club blaugrana Nelson Semedo, connazionale di Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Da Juventus e Real!” | Le cifre dell’affare

Sulle tracce del terzino portoghese ci sarebbero tanti top club europei: dal Tottenham all’Inter, sono arrivate diverse richieste alla società catalana. In questa stagione il lusitano ha collezionato ben 29 presenze con cinque assist vincenti ai propri compagni: il suo addio sembra ormai imminente in vista della prossima stagione. Un intreccio davvero entusiasmante tra un destro e un mancino con la Juventus, poi, pronta ad arrivare ad un terzino sinistro di assoluto valore, come Emerson Palmieri del Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, offerta per il gioiellino | C’è anche il Bayern!

Calciomercato Inter e Juventus, Salah in uscita | Duello da sogno Marotta-Paratici