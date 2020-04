Coronavirus, sospesa la Ligue 1 | In arrivo la decisione

Sembra ormai tutto fatto: a breve il Governo annuncerà la sospensione definitiva del calcio in Ligue1 e in Ligue 2. La Federazione deciderà i criteri

Non si giocherà più in Francia. Come svelato da “RMC Sport” il governo francese sembra proiettato all’annuncio per la sospensione definitiva della stagione 2019/20 sia per quanto riguarda la Ligue 1 che Ligue 2. tutto sarà rinviato ad agosto, quando si potrebbe tornare a giocare sul territorio francese. Inoltre, la Federcalcio dovrà stabilire i criteri per le promozione e retrocesse e di conseguenze le varie qualificate alle coppe europee.

Coronavirus, decisione sofferta in Ligue 1

La decisione è arrivata così pochi minuti fa dal Governo francese, che ha stabilito che non ci saranno più sfide di calcio fino ad agosto. Una scelta molto sofferta, che avrà ripercussioni anche in vista degli altri maggiori campionati europei e per quanto riguarda la UEFA.

In questo modo potrebbe anche venire meno la partecipazione dei club francesi alla Champions League e all’Europa League delineando una situazione poco piacevole. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente chiarimenti dopo l’annuncio del Governo francese.

Ora non si può tornare più indietro, ma bisogna guardare avanti cercando di ritrovare quella normalità, ormai persa.



