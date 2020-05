Calciomercato Milan, colpo di scena Ibrahimovic: c’è l’offerta

Calciomercato Milan, in arrivo la svolta per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: ecco la chiave per decidere se lo svedese resterà in rossonero

In vista della prossima stagione, deve pianificare le proprie strategie con grande attenzione il Milan. Il club, che già prima dell’emergenza coronavirus doveva pesare i propri movimenti dal punto di vista economico, dovrà nuovamente ricostruire e farlo con un occhio di riguardo al bilancio, cercando di non accusare troppo la congiuntura sfavorevole. Al tempo stesso, bisognerà fare in modo di rinforzarsi adeguatamente per provare l’assalto alle prime posizioni della classifica ma non sarà facile.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic può restare: la proposta

Un punto cardine potrebbe essere rappresentato da Zlatan Ibrahimovic, sul cui futuro ci sono ancora molte incertezze. Il giocatore si trova ancora in Svezia e si sta allenando con l’Hammarby, squadra di cui è proprietario. Al suo ritorno in Italia, discuterà con la società per prendere una decisione in vista di una conferma per la prossima annata o di un addio.

Milan che vuole abbassare il monte ingaggi ma sa anche di non poter prescindere da Ibra. Motivo per il quale potrebbe esserci un incontro a metà strada. La ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che il giocatore sarebbe disposto a tagliarsi parzialmente l’ingaggio ma che vuole garanzie sul piano tecnico, chiedendo una squadra competitiva e in grado di lottare per un piazzamento Champions. Il Milan prepara una proposta da 4 milioni di euro per il prossimo anno, rivedendo parzialmente l’accordo precedente per il quale il centravanti avrebbe guadagnato 6 milioni.

