Calciomercato, annuncio UFFICIALE | Contratto risolto!

Calciomercato, ufficiale la rescissione del contratto: arriva l'annuncio da parte del giocatore, messaggio ai propri tifosi

L’inizio ufficiale della sessione di calciomercato è ancora lontano e sarà subordinato all’evoluzione dell’emergenza coronavirus. Ma ci sono già i primi annunci ufficiali in vista della prossima stagione. Uno di questi, in particolare, rende nota la rescissione del contratto da parte di un giocatore, protagonista in passato (suo malgrado) in Champions League.

Calciomercato, Karius rescinde col Besiktas: “Un peccato”

Loris Karius, sul proprio profilo Instagram, ha infatti annunciato la risoluzione del contratto con il Besiktas. Il portiere tedesco era in prestito biennale in Turchia dal Liverpool, dove quindi ritornerà. Il trasferimento era avvenuto nell’estate 2018, all’indomani della disastrosa finale di Champions League contro il Real Madrid segnata da due clamorosi errori dell’allora estremo difensore dei Reds. Karius ha postato un video della sua esperienza a Istanbul, inviando un messaggio ai tifosi.

“E’ un peccato che finisca così – si legge – Ma ho fatto il possibile perché la situazione si risolvesse. Ho parlato più e più volte con la società, sono successe cose che si erano verificate già l’anno scorso. Ma il club non ha voluto risolvere le cose rifiutando anche la mia proposta di tagliarmi l’ingaggio. E’ importante per me che sappiate che giocare qui mi è piaciuto molto. Il Besiktas può essere orgoglioso di avere una tifoseria così appassionata. Mi avete supportato sempre, nei momenti positivi e in quelli negativi, e vi ricorderò per sempre nel miglior modo possibile. Voglio ringraziare anche i miei compagni e lo staff, mi avete accolto come uno di voi dal primo giorno”.

