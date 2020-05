Calciomercato Juventus, che beffa a Conte | Arriva l’ex!

Continua il duello a distanza tra Juventus e Inter per cercare di rinforzare la rosa a disposizione: beffa in arrivo per Conte

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Il club bianconero sarebbe pronto a beffare proprio i rivali di sempre dell’Inter pensando all’ex centrocampista bianconero.

Calciomercato Juventus, Vidal per Sarri: c’è ok di CR7

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Arturo Vidal sarà l’uomo mercato del Barcellona. Il centrocampista cileno potrebbe dire addio al club blaugrana in estate. L’Inter lo avrebbe seguito a lungo fin dalla scorsa sessione di calciomercato, ma a Maurizio Sarri servirebbe un giocatore con le sue caratteristiche se dovessero partire Khedira e Matuidi. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro con lo stesso Cristiano Ronaldo entusiasta del possibile arrivo dell’ex Juve.

Un’operazione davvero possibile visto che l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha svelato come Miralem Pjanic abbia detto di sì al trasferimento proprio al Barcellona. In quest’ottica ci potrebbe essere una trattativa intrecciata tra il club italiano e quello spagnolo.

