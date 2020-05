Calciomercato, ”Contatti con il Milan” | L’allenatore conferma la trattativa

La trattativa fra il Milan e Ralf Rangnick prosegue nonostante lo stop per il ‘Coronavirus’, il tedesco sul futuro in rossonero ammette: “Non lo escludo”.

La chiave di volta su cui si regge il prossimo mercato del Milan ha un nome ed un cognome: Ralf Rangnick. Il tedesco sarebbe l’uomo designato da Gazidis per rilanciare la compagine rossonera. Rangnick al Milan non assumerebbe un mero ruolo da allenatore, quanto piuttosto quello di manager di accezione britannica. Negli ultimi anni, infatti, il tedesco si era defilato dai campi di allenamento e si è preso un ruolo dietro la scrivania con il Lipsia. In rossonero probabilmente sarebbe allo stesso tempo allenatore e direttore dell’area tecnica. Dalla Germania, il manager ha parlato dell’interesse del club meneghino.

Milan, Rangnick si sbilancia | "Non escludo futuro in rossonero"

Il Milan e Ralf Rangnick potrebbe entrare in rotta di collisione. Il manager tedesco ha parlato ai microfoni della ‘Bild’ riguardo al club rossonero: “Mi è stato chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare, così ho informato la Red Bull. Ci sono già stati dei colloqui con il mio entourage e non posso escludere totalmente che il mio futuro sarà al Milan. In questo momento, però, il club ha altri problemi”.

Rangnick ha lasciato aperte molte possibilità al club rossonero, anche se poi ha voluto dettare alcune condizioni. “Non ho difficoltà ad immaginare che le cose possano funzionare. L’avventura mi piace anche, ma non deve certo essere una missione suicida. Non per essere presuntuoso, ma i club che mi possono interessare sono davvero pochi”. Il desiderio di Gazidis di affidare al manager tedesco la ripartenza del club meneghino sembra trovare delle conferme. Il Milan, in ogni caso, dovrà fornire delle garanzie piuttosto forti a Rangnick per convincerlo a lasciare il Lipsia.

