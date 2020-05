Calciomercato, l’ex Milan nel mirino del Real Madrid

Il Real Madrid continua a lavorare sul fronte calciomercato cercando di inserire giocatori importanti nella rosa di Zinedine Zidane

Il Real Madrid non si ferma. Il presidente Florentino Perez potrebbe pensare a rinforzi davvero importanti per incrementare il tasso tecnico della rosa guidata da Zinedine Zidane.

Calciomercato, Ocampos interessa al Real

Come svelato dal portale spagnolo TodoFichajes il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il calciatore ex Milan, attualmente al Siviglia, l’esterno offensivo Lucas Ocampos. La sua clausola si aggira intorno ai 70 milioni di euro, una cifra abbastanza elevata ma con qualche inserimento di un calciatore blancos il prezzo potrebbe abbassarsi per la riuscita dell’operazione.

