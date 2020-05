Calciomercato Milan, rinnovo in bilico | La priorità di Donnarumma

In casa Milan c’è ancora da sciogliere il nodo legato al rinnovo di Gigio Donnarumma. I rossoneri proveranno a stringere nei prossimi giorni.

Non manca di certo il lavoro in casa Milan, con la dirigenza che sta pensando alla squadra del futuro. Un tassello importante è certamente Gigio Donnarumma, ancora in attesa di scoprire il suo reale destino in virtù di un contratto in scadenza nel 2021 e ad oggi ben lontano dall’essere prolungato. L’estremo difensore classe 1999 ha ampiamente dimostrato il proprio valore e la sua situazione contrattuale potrebbe fare gola ad altre big, soprattutto in caso di partenza a parametro zero al termine della prossima stagione. Uno scenario che il Milan proverà ad impedire ad ogni costo, cercando la soluzione più giusta. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, corsa per il rinnovo di Donnarumma: la situazione

Proprio in merito alla situazione di Donnarumma, ‘Sky Sport’ ha fatto il punto della situazione evidenziando come il tempo giochi a sfavore dei rossoneri, soprattutto se la stagione dovesse terminare a fine agosto quando il portiere sarebbe non più ad un anno, ma a soli 10 mesi dalla scadenza del proprio accordo e quindi più vicino alla possibilità di andar via a zero con la firma per un altro club già il primo febbraio in vista dell’annata seguente.

Per evitare lo scenario peggiore il Milan dovrà accelerare con lo stesso calciatore che ascolterà e darà priorità ai rossoneri per affetto e senso d’appartenenza. A quel punto però la palla passerà alla dirigenza meneghina che dovrà formulare una proposta convincente sin da subito che possa far concludere nel migliore dei modi la televonela. In caso contrario sia in Spagna che in Francia sanno che il Milan non potrà tirare troppo sul prezzo se non dovesse trovare in tempi rapidi un accordo.

