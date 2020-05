Calciomercato Milan, tentativo per il bomber | Scambio ‘due per uno’

Il Milan non molla la presa per Milik e prova a rilanciare: offerti al Napoli due giocatori per anticipare la Juventus sul polacco.

Uno dei profili più seguiti sul mercato italiano è quello di Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e non è intenzionato a rinnovare il proprio legame con il club partenopeo. Su Milik è vivo l’interesse della Juventus, che probabilmente dovrà sostituire Higuain in estate. Il Milan, però, non molla la presa sul polacco e prova a rilanciare con un’offerta al Napoli. La sfida dei rossoneri alla capolista è aperta.

Calciomercato Milan, offensiva per Milik | Offerti Kessié e Rodriguez

Il Milan continua a pensare a Milik per completare il proprio parco attaccanti: i rossoneri avrebbero offerto al Napoli il cartellino di Kessié e Rodriguez. I due rossoneri sono molto graditi da Gennaro Gattuso, che li ha avuti entrambi nella sua esperienza sulla panchina del Milan e potrebbe accoglierli volentieri in azzurro.

Il Napoli non avrebbe reagito in maniera entusiastica all’offerta del Milan, che sarebbe interessato a Kessié, mentre non vorrebbe l’inserimento di Rodriguez. Il club campano preferirebbe ottenere solamente il centrocampista ivoriano e un conguaglio economico intorno ai 18 milioni di euro. La trattativa fra il Milan ed il Napoli sembra essere solamente in una fase embrionale, i due club starebbero solamente dialogando su evenienze di mercato. L’unica certezza è che Milik difficilmente resterà a Napoli e in Italia le offerte non mancano: il Milan dovrà confrontarsi con la Juventus per arrivare all’attaccante polacco.

