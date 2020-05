Serie A, scontro società-tv | Due big non si defilano!

La Lega di Serie A ha presentato un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky al Tribunale di Milano: solo due club non si sono tirati indietro.

Nella giornata di ieri la Serie A ha depositato un decreto ingiuntivo nei confronti di ‘Sky’: la Lega avrebbe presentato un ricorso per il mancato pagamento dell’ultima rata dei diritti tv. Uno scontro frontale che nelle prossime settimane verrà analizzato dal giudice, che valuterà se ci sono i presupposti per il decreto ingiuntivo. Questa diatriba fra il colosso tv e la Serie A potrebbe avere un impatto sul futuro dei diritti tv della massima divisione italiana. Oltre alla Lega, solamente due club sarebbero intenzionati a presentare la propria richiesta di ingiunzione nei confronti di ‘Sky’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rottura Napoli-Allan | Scambio in Serie A

Serie A, è scontro con Sky | Napoli e Lazio pronte ad andare in tribunale

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, solamente il Napoli e la Lazio sarebbero intenzionate ad assecondare la richiesta della Serie A nei confronti di ‘Sky’. L’emittente televisiva, infatti, si è rifiutata di pagare l’ultima rata per i diritti tv del campionato italiano. La cautela degli altri club italiani potrebbe essere dettata da una preoccupazione per il futuro: il rischio, infatti, è che ci siano conseguenze drammatiche per la Serie A nel corso del prossimo bando per le stagioni 2021/2024. ‘Sky’ potrebbe far saltare il banco con un’offerta al ribasso e tutte le società italiane subirebbero una pesante diminuzione degli introiti. Per questo motivo ci vanno tutti con in punta di piedi, tutti tranne Napoli e Lazio che sono pronte allo scontro frontale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo da 60 milioni a rischio | Sfida Real

Prosegue l’alterco fra la Lega Serie A e ‘Sky’ per il mancato pagamento dei diritti tv: Napoli e Lazio pronte allo scontro giudiziario!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, maxi affare | Doppio scambio in Premier!

Brescia, caso Balotelli | Parla il fratello di ‘Super Mario’

Calciomercato Juventus, il piano per Brandt | Paratici cala il jolly