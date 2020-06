Calciomercato, intreccio shock e super colpo Juve | I dettagli

La Juventus prepara un grande colpo in vista della prossima finestra di calciomercato: intreccio clamoroso, Zaniolo protagonista

In casa Juventus ci si gode il passaggio del turno e la conquista della finale di Tim Cup, dopo lo 0-0 contro il Milan. La dirigenza bianconera è già al lavoro per il prossimo anno, con diversi cambiamenti che potrebbero presentarsi nella rosa di Maurizio Sarri. Il disegno di Paratici per la Juventus 2020/21 vedrebbe quindi un clamoroso intreccio di calciomercato, con Zaniolo uomo chiave: ecco cosa può accadere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare più vicino | “Se vuole andare, va bene”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio in Serie A | Due per uno con la big

Calciomercato Juventus, svolta Zaniolo: Paratici prepara la bomba

La Roma starebbe pensando di cedere alle lusinghe e acconsentire all’addio di Nicolò Zaniolo, nella prossima sessione di mercato. Un addio, dopo il lunghissimo corteggiamento della Juventus, che per motivi economici potrebbe portare l’ex Inter a salutare il club capitolino. Dall’Inghilterra danno infatti per certo il forte interessamento del Liverpool per il gioiello giallorosso. Zaniolo dunque potrebbe approdare alla corte di Klopp, con la Juventus che ne approfitterebbe per attingere proprio dai ‘Reds’ per l’attacco. Con la possibile super cessione di Dybala, accostato tra le altre anche al Real Madrid, il piano di Paratici prevederebbe l’assalto ad un vecchio pallino bianconero: Mohamed Salah.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’egiziano, alla terza stagione con il Liverpool, è il grande sogno per l’attacco della Juventus del futuro. In tal senso, Zaniolo andrebbe ad occupare il tassello proprio dell’eventuale partenza dell’ex Roma, con la ‘Vecchia Signora’ in primissima fila per il classe ’92. Molto dipenderà però dal futuro di Dybala che, in caso di mancato rinnovo, saluterebbe il club di Agnelli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus | La risposta

L’asse Roma-Liverpool-Torino potrebbe dunque diventare rovente nelle prossime settimane: con Zaniolo che potrebbe vestire la maglia dei ‘Reds‘, il colpo top per la Juventus si chiama Salah.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Dybala si offre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare col Milan | Nuova proposta