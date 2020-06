Calciomercato Milan, dalla Francia: è fatta per il primo colpo | Firma imminente!

Il Milan mette a segno il primo colpo di mercato in chiave futuro: il difensore arriva dalla Francia e sarà a Milano nei prossimi giorni

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con leggero anticipo. Primo colpo di mercato messo a segno dalla società rossonera. Il rinforzo arriva dalla Francia ed è atteso a Milano nei prossimi giorni per la firma. Il futuro della retroguardia milanista è assicurato.

Calciomercato Milan, primo colpo in difesa: arriva Kalulu

Messa da parte la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan si concentra sulla ripresa del campionato e sul calciomercato. Il primo rinforzo i rossoneri lo pescano dalla Francia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, la società milanista sarebbe ormai vicinissima all’acquisto di Pierre Kalulu. Il difensore classe 2000 di proprietà del Lione vedrà scadere il proprio contratto con la squadra francese a fine mese e si trasferirà al Milan a parametro zero.

Il calciatore non ha mai esordito tra i grandi con il Lione, ma si è messo in mostra nella Youth League giocando 7 partite ed effettuando un assist. Il difensore ventenne è un difensore molto versatile, che nella retroguardia può ricoprire tutti i ruoli. Per il giovane proveniente dal Lione il contratto che firmerà nei prossimi giorni a Milano sarà il primo da professionista. Inoltre la società milanista sembrerebbe continuare a guardare ai giovani. Secondo ‘Todo Fichajes’, i rossoneri avrebbero messo nel mirino anche Mohammed Kudus, giovane attaccante classe 2000 del Nordsjaelland valutato 6 milioni. Colpi di mercato pienamente in linea con i piani di Ivan Gazidis, che vorrebbe puntare sui giovani talenti per il futuro milanista.

