Calciomercato Inter, Marotta ci prova | 30 milioni per il laterale

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato per cercare di rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte: ecco il colpo per il top player

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter starebbe pensando così al calciomercato per rinforzare le corsie esterne della compagine guidata da Antonio Conte. Il club nerazzurro sarebbe sulle tracce di un valido laterale a tutta fascia in grado di far fare il salto di qualità alla compagine milanese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, futuro Theo | C’è la decisione del PSG

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Marotta mette le mani sull’argentino | Accordo vicino

Calciomercato Inter, sprint per Bellerin

Come svelato dal portale spagnolo Todofichajes.com il prossimo colpo dell’Inter potrebbe essere il laterale spagnolo Hector Bellerin. Il giocatore di 25 anni sarebbe sul punto di lasciare l’Arsenal al termine della stagione per sposare una nuova avventura. Conte avrebbe dato, inoltre, il suo ok per l’arrivo del laterale spagnolo in vista della prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super colpo in attacco | Ballano 25 milioni

La proposta del club nerazzurro si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra alquanto giusta visto che il suo contratto scadrà nel 2023. I “Gunners” non vorrebbero perderlo, però se Bellerin avesse intenzione di andare altrove, il club inglese lo lascerebbe partire con la giusta offerta.

L’Inter vorrebbe chiudere in tempi brevi il primo colpo per regalare all’allenatore nerazzurro diversi top player per rinforzare la rosa della compagine milanese.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, doppio addio ufficiale dal PSG | Annuncio di Leonardo