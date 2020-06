Calciomercato Inter, erede Lautaro | Scontro Conte-Marotta

Ci sarebbero diverse divergenze in casa Inter tra Antonio Conte e Beppe Marotta per scegliere il possibile sostituto di Lautaro Martinez

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Napoli (0-1 all’andata, 1-1 al ritorno), l’Inter si sta preparando per tornare in campo in Serie A con un occhio sempre vigile sul fronte calciomercato. La questione primaria che sta tenendo banco, ormai da troppo tempo, in casa nerazzurra è quella che riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Lautaro Martinez, con il forte interessamento del Barcellona.

Calciomercato Inter, intrigo tra Belotti e Aubameyang

E così, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, ci sarebbero diverse divergenze per scegliere il sostituto ideale del Toro. Da una parte c’è Antonio Conte che preferirebbe l’attaccante del Torino, Andrea Belotti, utile a sacrificarsi in fase di non possesso e bravo a giocare spalle alla porta; dall’altra, l’amministratore delegato dei nerazzurri che sarebbe propenso al centravanti dell’Arsenal, ex Milan, Aubameyang, capace di segnare più gol.

Se lo stesso Conte dovesse convincere la dirigenza, l’Inter potrebbe pensare di offrire al club di Cairo cash e contropartite, con tanti nomi sulla lista, come Nainggolan (anche se c’è da superare l’ostacolo ingaggio”, Gagliardini e l’attaccante Pinamonti.

L’Inter non intende stare a guardare: tutto è legato al futuro di Lautaro Martinez.

