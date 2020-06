Calciomercato Milan, una vecchia conoscenza per Rangnick | I dettagli

I piani del Milan per il futuro stanno iniziando ad essere attuati: sul mercato i rossoneri potrebbero puntare su una vecchia conoscenza di Rangnick

È un Milan equilibrista quello che ha ripreso a giocare dopo l’interruzione per il ‘Covid-19’: in bilico fra una stagione da completare nel migliore dei modi ed una rivoluzione da attuare sul mercato, in vista della prossima stagione. A camminare come un funambolo fra queste due realtà è Ivan Gazidis, che sul mercato potrebbe aver messo nel mirino una vecchia conoscenza di Ralf Rangnick. Il manager tedesco rimane sempre il più indiziato per guidare i rossoneri nella prossima stagione e sarebbe felice di riabbracciare il difensore puntato dal dirigente sudafricano.

Calciomercato Milan, idea Matip per la difesa | Vecchia conoscenza di Rangnick

L’estate del Milan si appresta ad essere più calda che mai: un po’ per l’arsura milanese, ma soprattutto per la rivoluzione che ha in mente Gazidis. Il primo passaggio, quello fondamentale, sembra essere Ralf Rangnick. Il tedesco avrà il compito di far ripartire il ‘Diavolo’ da una squadra di giovani, guidandoli verso i successi di domani. I rossoneri, però, potrebbero puntare su un elemento d’esperienza da affiancare a Romagnoli in difesa: si tratta di Joel Matip. Il centrale camerunese non sta trovando spazio a Liverpool e sarebbe pronto a partire in estate.

Il Milan potrebbe essere la prima candidata a Matip, grazie a Rangnick: il manager tedesco lo ha avuto allo Schalke 04 e lo conosce molto bene. In rossonero sarebbe un punto fermo per affidabilità ed esperienza. Oltre a tutti i giovani su cui il Milan vuole puntare, potrebbe arrivare quindi un giocatore più maturo come Joel Matip, che ha 28 anni darebbe maggiori garanzie ai rossoneri.

L’ultima idea di Gazidis per la difesa del Milan è Joel Matip: il centrale camerunese è una vecchia conoscenza di Rangnick, che si fida molto della sua tenuta difensiva.

