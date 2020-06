Calciomercato Milan, il rinnovo non basta | Clausola per andarsene!

Non solo acquisti, ma il Milan dovrà valutare al meglio la situazione delle possibili cessioni. Il rinnovo potrebbe arrivare a breve, ma con una clausola a favore di un top club!

Il Milan vuole intervenire sul mercato sistemando anche la situazione dei rinnovi contrattuali. In cima alla lista c’è quella dell’ormai affidabile portiere, Gigio Donnarumma, con il suo contratto che è in scadenza nel giugno 2021. Nella prima settimana di luglio potrebbe esserci anche un incontro del suo noto agente, Mino Raiola, con la dirigenza rossonera per discutere di un possibile rinnovo.

Calciomercato Milan, la clausola per Donnarumma: assalto del Real

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la situazione intorno all’estremo difensore campano è sempre molto delicata visto il forte interessamento del solito Real Madrid. Thibaut Courtois resta il portiere titolare, che è attualmente al primo posto anche al Trofeo Zamora come quello meno battuto finora in Liga. Ma la società spagnola sarebbe pronta anche ad investire tanti milioni su un classe ’99 di sicuro avvenire che vanta già tantissima esperienza in Serie A. Il Milan potrebbe così pensare al rinnovo di quattro anni a 7,5 milioni di euro annui con una clausola di 200 milioni.

Infine, l’aspetto più interessante per il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, sarebbe anche quello dell’inserimento di una clausola nel rinnovo di Donnarumma, che gli potrebbe favorire la cessione a partire dal 2022 ai “blancos” per circa 50 milioni. Questo perché il futuro del 21enne al Milan sarebbe condizionato alla partecipazione in Champions in questi prossimi due anni: se andrà diversamente Donnarumma avrà una ‘via d’uscita’.

Una nuova possibilità che potrebbe così concretizzarsi nei prossimi anni dopo il rinnovo dell’estremo portiere rossonero in arrivo ufficialmente nelle prossime settimane.

