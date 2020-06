Calciomercato Juventus, arriva il no di Cristiano Ronaldo | Troppi 100 milioni

Dopo il colpo Arthur dal Barcellona la Juventus continua a lavorare sul fronte offensivo in caso di addio di Higuain: arriva il no di Cristiano Ronaldo, troppo costoso!

La Juventus non si ferma proprio ora. Il calciomercato bianconero è iniziato alla grande con il primo colpo per la prossima stagione che sarà Arthur Melo dal Barcellona con lo scambio che ha portato Pjanic in maglia blaugrana. E così in caso di addio di Gonzalo Higuain, la dirigenza torinese sarebbe sulle tracce di vari profili davvero interessanti per il fronte offensivo.

Calciomercato Juventus, Raul Jimenez troppo costoso

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il primo nome della lista della Juventus sarebbe quello di Raul Jimenez, attaccante messicano del Wolverhampton, seguito già da diversi mesi. All’età di 29 il centravanti del club inglese è pronto per il salto di qualità, ma come svelato da Diario As la sua valutazione di 100 milioni è considerata spropositata dallo stesso Cristiano Ronaldo.

Arek Milik e Pierre Emerick Aubameyang sono le due alternative consigliata dal campione portoghese per arrivare ad un giocatore davvero importante per il fronte d’attacco. La Juventus ha bisogno di un vero e proprio referente in attacco capace di trascinare a suon di gol la formazione bianconera.

Il calciomercato bianconero è appena iniziato con il primo colpo a centrocampo, ma Paratici è pronto a relegare nuove gioie a Maurizio Sarri.

