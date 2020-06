Calciomercato Serie A, conferme su Szoboszlai | Il Salisburgo cerca il sostituto!

Szoboszlai è uno dei giovani talenti più ambiti d’Europa, anche due club Serie A sull’ungherese: il Salisburgo, intanto, ha individuato il sostituto.

Una delle imprese più ardue sul mercato è quella di anticipare la concorrenza sui migliori talenti: in estate uno dei più ambiti è Dominik Szoboszlai. L’ungherese classe 2000 è il prototipo del centrocampista moderno: rapido, forte fisicamente, dotato di una grande qualità in transizione e capace di segnare con continuità. La crescita di Szoboszlai è stata tale che il RB Salisburgo si è praticamente convinto di non potere trattenerlo un altro anno, in estate l’ungherese è pronto a spiccare il volo. Sul 2000 ci sarebbero con grande forza anche due club di Serie A, che potrebbero aver ricevuto una conferma: gli austriaci stanno cercando un sostituto.

Calciomercato, conferma per Milan e Napoli | Il Salisburgo cerca il sostituto di Szoboszlai

Su Dominik Szoboszlai, astro nascente del calcio europeo, ci sarebbero anche Milan e Napoli. Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Salisburgo avrebbe individuato in Robin Hack il sostituto dell’ungherese. Un’ulteriore conferma che il centrocampista classe 2000 sia destinato a lasciare il club austriaco in estate. Due club della Serie A sembrano essere i più avanti per aggiudicarsi Szoboszlai.

In primis c’è il Milan: l’arrivo di Rangnick, che conosce molto bene il centrocampista ungherese, potrebbe essere un fattore importante per i rossoneri nell’ambito della trattativa con il Salisburgo. Anche il Napoli, però, non molla l’osso: De Laurentiis negli ultimi anni si è sempre dimostrato sensibile ai giovani talenti, fatti fruttare nel giro di pochi anni. Uno di questi è Fabian Ruiz, che in caso di addio milionario potrebbe essere sostituito proprio da Szoboszlai.

Il futuro di Dominik Szoboszlai potrebbe essere in Serie A: il Salisburgo ha già individuato il sostituto, consapevole di non poter trattenere il classe 2000 un altro anno.

