Calciomercato Milan, sorpresa boom: Thiago Silva vuole chiudere in rossonero

Dal PSG arrivano parecchie occasioni per tutta Europa, dal momento che alcuni senatori hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza

Il PSG continua a masticare amaro per le decisioni di alcuni calciatori fondamentali. Per il club parigino, infatti, si chiuderà un ciclo importante con l’addio di molti senatori. A partire da Thiago Silva, Edinson Cavani e Thomas Meunier: il belga, poi, si è già accasato ufficialmente al Borussia Dortmund e non sarà disponibile per la ripresa della Champions League. Allo stesso modo anche il bomber uruguaiano ha deciso che andrà via a parametro zero e non giocherà ad agosto per provare l’impresa. E su di lui si sono già scatenate parecchie voci di calciomercato, tra cui quella clamorosa sulla Roma. Un durissimo colpo per Thomas Tuchel.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, conferme su Szoboszlai | Il Salisburgo cerca il sostituto!

Calciomercato Milan, clamoroso: Thiago Silva vuole chiudere la carriera in rossonero

E l’allenatore tedesco dovrà rinunciare anche a Thiago Silva, il capitano, anche se dalla prossima stagione. Il brasiliano invece giocherà anche luglio e agosto con la maglia del PSG, cercando di portare a sua squadra a un traguardo che sarebbe leggendario. Per il difensore avanzano le 36 primavera, ma resta un calciatore di caratura internazionale, ha esperienza e qualità che non sono state intaccate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il rinnovo non basta | Clausola per andarsene!

Dal rientro in Brasile al possibile apprododo in Premier League (ci pensavano Arsenal ed Everton) fino al ritorno in Serie A. Tante le possibili destinazioni, alcune molto suggestive, per Thiago Silva: anche la Fiorentina aveva allacciato i contatti, ma l’ingaggio e la concorrenza rendono complicata la trattativa. Inoltre, continuano ad arrivare voci sulla volontà del giocatore: secondo il giornalista Paolo Paganini, infatti, il centrale brasiliano vorrebbe chiudere la carriera al Milan. Con i rossoneri si è lanciato nel grande calcio, è diventato uno dei più forti al mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo di Rangnick | Chiusura vicina

In tanti, in Francia, hanno rilanciato questa possibilità: Thiago Silva vuole giocare ancora a grandi livelli, si sente in grado di fare la differenza. In pochi, però, possono attirarlo a livello emotivo o soddisfarlo a livello economico. Di certo la sfida Milan sarebbe decisamente affascinante per lui ed è una pista da tenere in grande considerazione.