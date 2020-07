Calciomercato Inter, svolta in attacco | La decisione della società!

Svolta importante in casa Inter: le ultime partite in campionato avrebbero portato la dirigenza a prendere un decisione definitiva sull’attaccante.

La serata di San Siro è stata esaltante per l’Inter: Brescia travolto per 6-0 e scia di Lazio e Juventus presa. Nelle ultime partite di campionato i nerazzurri hanno mostrato pregi e difetti della rosa costruita da Conte e Marotta in estate. Nel prossimo mercato la società meneghina vuole colmare le lacune e l’attacco è una di quelle. L’Inter avrebbe preso una decisione importante in questo senso.

Calciomercato Inter, super Sanchez col Brescia | Il riscatto si avvicina!

Il migliore in campo nella goleada rifilata dall’Inter al Brescia è stato Alexis Sanchez: autore di un goal e di due assist. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, i nerazzurri si sarebbero convinti a riscattare l’attaccante cileno dal Manchester United. Il ‘Nino maravilla’ in questa fase di campionato convulsa, con i cinque cambi a disposizione, si sta rivelando una risorsa importante per Antonio Conte. Tanto da sciogliere ogni dubbio in merito al suo riscatto: il futuro di Sanchez, adesso, torna a tingersi di nerazzurro.

Nella giornata di oggi era arrivata la notizia dell’accordo raggiunto fra i nerazzurri e lo United per il prolungamento del prestito di Sanchez. Il termine fissato dai due club, prima di parlarsi di nuovo, è il 6 agosto: il cileno, quindi, riuscirebbe a giocare solamente il match di ritorno con il Getafe e non tutta l’Europa League. Per questo l’Inter dovrà incontrare nuovamente i ‘Red Devils’ per prolungare il prestito e, magari, per definire anche il riscatto del Nino Maravilla.

