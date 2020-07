Calciomercato Milan, UFFICIALE resta in rossonero | Il comunicato

Calciomercato Milan, UFFICIALE: Alexis Saelemaekers si lega a titolo definitivo ai rossoneri, c’è il comunicato del club rossonero

Resterà al Milan fino al 30 giugno del 2024: Alexis Saelemaekers si legherà ufficialmente ai rossoneri per i prossimi quattro anni, come comunicato dalla società rossonera attraverso il proprio sito: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga si lega al Club rossonero sino al 30 giugno 2024″. Il giovane esterno offensivo del 1999 è stato riscattato, dunque, dall’Anderlecht, club dal quale i rossoneri lo avevano prelevato in prestito nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Il belga si sta facendo notare in questa seconda parte di stagione, risultando sempre pronto e prezioso a partita in corso ed il riscatto a titolo definitivo è la prova ultima di quanto il Milan creda nel suo potenziale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, big di Serie A beffate | È un giocatore del Bayern!

Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Altro super scambio in vista!