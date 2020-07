Calciomercato Inter, il bomber si avvicina | Trovato già il sostituto!

La caccia al grande attaccante dell’Inter, con la situazione di Lautaro sempre incerta, potrebbe aver avuto una svolta: indizio dalla Spagna per il bomber.

La permanenza di Lautaro Martinez, nonostante i contatti con il Barcellona si siano raffreddati ultimamente, è tutt’altro che sicura. L’attaccante argentino rimane ancora il nome più forte in chiave uscita per l’Inter. Per questo motivo, i nerazzurri sono alla ricerca di un giocatore che sappia prendere il posto del ‘Toro’ al fianco di Lukaku: mantenendo lo stesso livello di agonismo e di incisività. Dalla Spagna è arrivato un importante indizio di mercato: uno degli obiettivi di Marotta sarebbe al passo d’addio, il club ha già trovato il sostituto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Lazio, assalto per Milinkovic-Savic | Contatti in Premier

Calciomercato Inter, salgono le quotazioni di Aubameyang | L’Arsenal ha il sostituto!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Aubameyang sarebbe il promesso sposo dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez. Una certezza che avrebbe spinto l’Arsenal ad individuare già il sostituto: nelle ultime ore i ‘Gunners’ hanno accelerato le trattative per Odsone Eduard. La premura con cui Mikel Arteta sta cercando un nuovo attaccante sembra far svanire definitivamente la possibilità che Aubameyang possa rinnovare con l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Roma, prestiti Sanchez e Smalling | UFFICIALE lo United ha deciso

L’attaccante gabonese, secondo il portale spagnolo, avrebbe già un accordo di massima con l’Inter. Potrebbe essere Aubameyang, quindi, ad ereditare il posto di Lautaro al fianco di Lukaku. Il centravanti dei ‘Gunners’ potrebbe sposarsi a meraviglia con il belga nerazzurro: Antonio Conte, poi, sarebbe un fan di Aubameyang fin dai tempi del Borussia Dortmund. Le prossime mosse di mercato del club meneghino potrebbero già essere apparecchiate.

Salgono le quotazioni di Aubameyang in casa Inter, con l’Arsenal che avrebbe già individuato il sostituto: potrebbe essere il gabonese l’erede di Lautaro Martinez!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, UFFICIALE resta in rossonero | Il comunicato

Calciomercato, jolly dalla Germania | Duello Inter-Juventus