Calciomercato Juventus, il ds si propone | Paratici a rischio

È un momento particolare in casa Juventus e la società è pronta a intervenire. Il dirigente si propone, Agnelli ci pensa!

La Juventus sta vivendo una stagione particolare, in quanto fin qui ha collezionato troppi passi falsi inaspettati ed è crollata sopratutto nelle uniche due coppe già assegnate per ora. La prima è la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio e poi la Coppa Italia che ha visto trionfare il Napoli.

C’è però ancora poco più di un mese di stagione per provare a raddrizzare la situazione, cercando di portare a casa il campionato per salvare l’annata (mancano pochi punti per la matematica certezza) o magari anche la Champions League per rendere storica questa squadra.

Calciomercato Juventus, potrebbe proporsi Petrachi: Agnelli ci pensa, Paratici a rischio

Il presidente Andrea Agnelli si interroga su cosa non è andato fin qui e nelle ultime ore ha già detto addio al CFO Marco Re. Da giorni si parla anche di un Fabio Paratici in bilico, con l’attuale direttore sportivo che potrebbe subire un declassamento che potrebbe anche non essere accettato e potrebbe spingerlo all’addio.

Nel caso in cui si dovesse liberare il ruolo di ds, si potrebbe fare avanti Gianluca Petrachi che è stato appena licenziato dalla Roma ed è quini a caccia di una nuova squadra. Potrebbe arrivare la proposta ad Andrea Agnelli che poi potrebbe valutare il suo profilo e stabilire con chi andare avanti.

Ovviamente molto dipenderà anche dal finale di questa stagione e la Juventus vuole fare bene in entrambe le competizioni rimaste.