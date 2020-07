Sassuolo-Juventus, le formazioni UFFICIALI | Sorpresa Dybala!

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida fra Sassuolo e Juventus: Sarri sorprende tutti con Dybala, le scelte di De Zerbi.

La Juventus è pronta alla trasferta contro il Sassuolo, con l’obiettivo di compiere un altro passo verso lo scudetto. In vista degli emiliani, Sarri ha sorpreso tutti dando un turno di riposo a Dybala: al suo posto in attacco ci sarà Higuain. In difesa, invece, confermato il forfait di Bonucci: al fianco di de Ligt ci sarà il capitano Giorgio Chiellini. Poche sorprese per De Zerbi, che si affida ai soliti per insediare la capolista. Le formazioni ufficiali.

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali | Panchina per Dybala!

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

