Spal-Inter, da Barella a Lukaku | Conte fa il punto sugli infortunati

L’Inter scenderà in campo domani sera per la gara in trasferta contro la Spal: le parole di mister Conte in conferenza stampa sull’infermeria nerazzurra

Archiviato il convincente 3-1- casalingo contro il Torino, l’Inter dovrà scendere nuovamente in campo domani sera per la trasferta contro la Spal. Della sfida contro la squadra di Di Biagio ma soprattutto della conta degli indisponibili ha parlato il tecnico dei meneghini, Antonio Conte. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Verso Spal-Inter, le ultime su Lukaku, Moses e Sensi

Su Di Biagio, tecnico della Spal, Conte ha dichiarato: “E’ serio, preparato e sa cosa vuole. Ha preso in mano la delicata situazione alla Spal“. Parole che poi si spostano inevitabilmente sull’infermeria interista: “Moses è già a disposizione, Sensi sta continuando le sue cure. Per quanto riguarda Lukaku, invece, sta smaltendo una contrattura e speriamo di averlo quanto prima”.

Sul belga, dunque, ancora molti dubbi con la possibilità che non venga nemmeno convocato per la sfida di domani sera. Conte ha poi concluso: “Non posso ancora dare informazioni certe sulle condizioni di Vecino. Barella? Ha iniziato ad incrementare il lavoro con il pallone, ci auguriamo di poterlo avere con noi a Roma“.

Buone notizie, dunque, gran parte per la banda nerazzurra: con la Spal serviranno i tre punti.

