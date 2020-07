Roma-Inter, assenza pesante per Fonseca | Zaniolo infortunato!

Alla vigilia del big match dell’Olimpico fra Roma e Inter, arriva una pessima notizia per Fonseca: Zaniolo è costretto al forfait per infortunio.

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo, dopo il pesante infortunio subito contro la Juventus, è stata la nota più lieta del campionato post-Covid della Roma. Dopo aver ritrovato anche la gioia del goal, però, il centrocampista stava dimostrando qualche difficoltà. In particolare, hanno fatto scalpore alcune frizioni con i compagni di squadra: un tema affrontato da Fonseca in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida con l’Inter, Zaniolo è costretto a dare forfait per un nuovo infortunio.

Roma-Inter, Zaniolo non ci sarà | Risentimento al polpaccio

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il risentimento al polpacci di Nicolò Zaniolo si sarebbe acutizzato, costringendolo al forfait per la sfida con l’Inter. Gli esami strumentali effettuati dalla Roma nella giornata odierna hanno confermato la diagnosi e perciò Fonseca dovrà fare a meno del centrocampista classe ’99. Nessuna sfida col passato, quindi, per Zaniolo: la partita contro l’Inter la guarderà dalle tribune dell’Olimpico. Prosegue il periodo negativo del centrocampista della Nazionale; dopo i litigi con i compagni in giallorosso, arriva il nuovo infortunio. Una buona notizia, invece, per Conte che non dovrà guardarsi dalla minaccia Zaniolo.

