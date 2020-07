Milan-Bologna, formazioni UFFICIALI | Sorpresa Saelemaekers!

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan e Bologna per la sfida di ‘San Siro’: sorpresa Saelemaekers per Pioli.

La rincorsa del Milan per un posto in Europa League passa dalla sfida con il Bologna: ‘San Siro’ è stato benevolo per la compagine di Mihajlovic una settimana fa. Stefano Pioli non vuole cali di attenzione e rilancia gli undici rossoneri più in forma: spazio anche per Saelemaekers. A guidare l’attacco del ‘Diavolo’, invece, ci sarà Ibrahimovic. Sinisa torna a dare fiducia a Orsolini dal primo minuto. Le formazioni ufficiali.

Milan-Bologna, le formazioni ufficiali | Mihajlovic senza paura!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti , Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone. All. Mihajlovic

