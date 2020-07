Calciomercato Inter, rivoluzione in dirigenza | Addio Ausilio!

Per l’Inter possibile rivoluzione in dirigenza: potrebbe andare via il direttore sportivo Piero Ausilio. In caso di addio ecco il sostituto

Nei mesi scorsi è stato raggiunto l’accordo tra l’Inter e Piero Ausilio per il rinnovo del contratto del dirigente fino al 2022. Il direttore sportivo nerazzurro però potrebbe anche lasciare il club, nonostante il prolungamento da poco avvenuto. Sul ds interista potrebbe infatti voler puntare la Roma, in cerca di un nuovo nome per sostituire Gianluca Petrachi. Il lavoro svolto dall’ex ds del Torino non è mai stato davvero soddisfacente e così i capitolini potrebbero voler ingaggiare una nuova figura che possa meglio occupare il ruolo.

Inter, addio Ausilio: Faggiano il sostituto

Per l’Inter sarebbe un clamoroso addio in dirigenza quello di Ausilio. Tuttavia la squadra lombarda avrebbe già un possibile sostituto del ds e lo pescherebbe proprio dalla Serie A. Se il direttore e responsabile dell’area tecnica nerazzurra dovesse andare in giallorosso, la società potrebbe puntare su Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma. Faggiano è un uomo molto vicino ad Antonio Conte, tecnico dell’Inter, e potrebbe dare vita ad un’intesa che in chiave mercato potrebbe rivelarsi vincente.

Insomma, cambiano i giocatori e cambiano, forse, anche i dirigenti. Le squadre della Serie A lavorano per rinnovarsi e rendersi ogni anno più forti e temibili.

