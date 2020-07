Calciomercato, dalla Roma al Napoli | Il patron esce allo scoperto!

Il calciomercato estivo può ‘scaldare’ l’asse tra Roma e Napoli: il club di De Laurentiis pronto al colpaccio, c’è l’ammissione del presidente

Con il campionato che sta ormai consegnando i suoi verdetti ufficiali, lo scudetto è ormai sulla via di Torino, a tenere banco è il calciomercato. Un’estate che vedrà Roma e Napoli protagoniste e pronte a sedersi al tavolo degli affari, con un giallorosso che potrebbe trasferirsi alla corte di Gattuso. Le dichiarazioni del patron non lasciano spazio a troppi dubbi: il club di De Laurentiis è pronto a chiudere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, intrigo Cavani | Non solo Roma: club a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zaniolo è un caso a Roma | Parla Fonseca!

Calciomercato Roma, l’annuncio del presidente: cessione vicina

Una dichiarazione che farà discutere e traccia quello che probabilmente sarà uno dei più importanti trasferimenti in Serie A dell’estate. Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, club di Instanbul, ha parlato ai microfoni di ‘TR Sport’ rivelando un retroscena di mercato. Nel mirino del patron dei turchi l’esterno della Roma, Cengiz Under, che sarebbe vicino a trasferirsi al Napoli: “Abbiamo venduto in passato, alla Roma, Under per circa 15 milioni di euro. Per quanto ne sappia, c’è un discorso in corso tra Roma e Napoli e da quella cessione potremmo incassare 5 milioni di euro“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Parole che non lasciano spazio a molti dubbi, con il Basaksehir che è destinato, in caso di addio di Under alla capitale, del 20% sull’incasso dei giallorossi. In tal senso, la cifra che il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto è vicina ai 25 milioni, con 5 che finirebbero nelle tasche della società turca.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, preoccupazione per Osimhen | Il retroscena

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Napoli perde un big | Dalla Spagna: ha chiesto la cessione!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, stallo Pellegrini | Occhio al PSG!