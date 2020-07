Serie A, Udinese-Juventus 2-1 | Match-point scudetto fallito

La Juventus esce sconfitta dalla Dacia Arena: Udinese che sorprende la squadra di Sarri battendola 2-1, festa scudetto rimandata

La partita che doveva consegnare il 36esimo scudetto alla Juventus, si trasforma nella quinta sconfitta della stagione per i bianconeri. L’Udinese sorprende la squadra di Sarri e la batte con i gol di Nestorovski e Fofana dopo il vantaggio di de Ligt poco prima della fine del primo tempo. Festa per il nono scudetto consecutivo rinviata per la Juventus.

Serie A, Juventus sconfitta ad Udine: festa per il nono scudetto consecutiva rinviata a domenica

Il nono scudetto consecutivo della Juventus dovrà attendere. Un Udinese straripante riesce a battere la squadra di Sarri alla Dacia Arena per 2-1. Squadra di Gotti subito pericolosissima con l’autopalo di Danilo. Ad illudere gli juventini è de Ligt, che al 42′ sfodera un bellissimo destro dal limite dell’area che si insacca alle spalle di Musso. Ripresa che inizia subito in salita per la Juventus che incassa subito il gol di Nestorovski che in tuffo di testa fa 1-1. Nel finale in contropiede la squadra di Sarri si fa sorprendere dalla velocità di Fofana che segna il gol della definitiva vittoria dell’Udinese. Quinta sconfitta in campionato della Juventus, che rinvia la festa scudetto a domenica sera contro la Sampdoria.

La classifica della Serie A aggiornata:

Juventus 80

Atalanta 74

Inter 73

Lazio 69*

Roma 61

Milan 59

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 46

Parma 43

Fiorentina 43

Bologna 43

Cagliari 42 *

Sampdoria 41

Torino 38

Udinese 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

Spal 19

*Una partita in meno

