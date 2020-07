Calciomercato, clamoroso Lucescu | Lascia la Dinamo Kiev dopo 4 giorni

Clamoroso cambio di rotta per l’allenatore Mircea Lucescu alla guida della Dinamo Kiev: dopo soli quattro giorni il tecnico vuole lasciare

Dopo l’esperienza come commissario tecnico della Turchia, Mircea Lucescu torna in panchina. Il tecnico romeno ha deciso di accettare l’offerta della Dinamo Kiev e tornare ad allenare in Ucraina. Le cose però sembrerebbero non andare come previsto. Tecnico pronto a lasciare la squadra dopo soli quattro giorni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, maxi offerta del Barcellona | I dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Lazio, svolta in difesa | L’annuncio del presidente!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, spunta il retroscena | “Era tutto fatto”

Calciomercato, dietrofront Lucescu: pronto a lasciare la Dinamo Kiev

Il tecnico Mircea Lucescu, vecchia conoscenza anche del calcio italiano, quattro giorni fa è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Dinamo Kiev. Dopo l’esperienza sulla panchina della nazionale turca, il tecnico romeno ha accettato l’offerta per tornare in Ucraina. Non mancano naturalmente le polemiche per il suo passato allo Shaktar Donetsk, dove è stato allenatore per ben 12 anni. Così dopo soli quattro giorni alla guida dei gialloblu, l’allenatore avrebbe dichiarato al giornale romeno ‘Gazeta Sporturilor’ di non poter continuare con la società ucraina.

Infatti Lucescu sarebbe da subito stato contestato sia dai tifosi della squadra che dalle leggende. Così l’allenatore avrebbe dichiarato di non poter lavorare in un ambiente così ostile. Naturalmente tutte le proteste sono legate al suo passato storico alla squadra rivale. Così dopo aver ringraziato la famiglia Surkis, proprietaria del club, Lucescu ha deciso di dire addio al club vista l’ostilità dei tifosi nei suoi confronti. Nelle prossime ore dovrebbe così arrivare l’ufficialità dell’addio lampo dell’allenatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan e Roma, niente riscatto | Colpo dalla Francia!