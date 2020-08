Calciomercato Inter, non solo l’allenatore | L’Atletico soffia anche il big

Mentre la squadra è concentrata sull’Europa League, la società dell’Inter lavora per il futuro. Novità sulla panchina e sul big, spunta l’Atletico Madrid!

Sono ore delicate per l’Inter, che domani sera scenderà in campo per la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Da quanto la competizione ha cambiato nome, l’Inter non era mai arrivata fino a questo punto e ora sogna di andare fino in fondo per alzare nuovamente un trofeo quasi dieci anni dopo l’ultima volta.

È stata nel complesso una buona stagione fin qui per i nerazzurri, che vorrebbero provare a chiuderla nel migliore dei modi riportando in Italia un titolo europeo. Dopo di che partirà subito il lavoro per il futuro visto che ci sarà poco tempo per programmare la nuova stagione e c’è da risolvere la questione legata ad Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Allegri si allontana: assalto dell’Atletico Madrid che punta anche Eriksen

L’attuale tecnico nerazzurro ha lasciato dei dubbi sul suo futuro e tutto si deciderà al termine della stagione. Qualora Conte non dovesse restare, il favorito sarebbe Massimiliano Allegri ma su di lui si starebbe fiondando l’Atletico Madrid in queste ore.

I Colchoneros potrebbero aver terminato il ciclo con il Cholo Simeone e potrebbero andare a caccia di un allenatore simile. Con Allegri, poi, sarebbe possibile anche il colpo Eriksen che potrebbe essere la prima richiesta dell’ex bianconero. L’Inter con Antonio Conte in panchina potrebbe cederlo per circa 55-60 milioni.

L’Atletico Madrid ha le disponibilità economiche per pagare quella cifra e soddisfare eventuali richieste del tecnico Allegri.

