Bologna, UFFICIALE: Mihajlovic positivo al Coronavirus!

Torna l’ombra del Coronavirus nel calcio italiano: nuovo caso di positività al Covid-19 in Serie A, si tratta di Sinisa Mihajlovic

Novità importanti in casa Bologna arrivano dalle condizioni di Sinisa Mihajlovic. Come comunicato dal club attraverso il portale online ufficiale, Sinisa Mihajlovic sarebbe positivo al Coronavirus. Continuano ad aumentare dunque anche nel mondo del calcio i casi di positività al Covid-19: ecco tutti i dettagli.

Coronavirus in Serie A, è UFFICIALE: Mihajlovic positivo

Non c’è pace per il mondo del calcio. Il Covid-19 torna a farsi sentire con diversi casi di positività attestati negli ultimi giorni. E’ di pochi minuti fa il comunicato ufficiale del Bologna Fc che rende pubblico un nuovo caso. Si tratta del mister degli emiliani, Sinisa Mihajlovic che dopo i test di rito sarebbe risultato positivo al Coronavirus. “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”.

Il comunicato del Bologna prosegue così: “Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l’allenatore del Bologna che sta già combattendo ormai da mesi con un brutto male. Nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti, si spera positive, riguardo la prima squadra rossoblù.

