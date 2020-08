Calciomercato, Juventus beffata | Sfuma l’obiettivo dal Real Madrid

Arriva la decisione da parte del Real Madrid che spiazza tutti e beffa la Juventus. I galacticos pronti ad uno scambio clamoroso col Chelsea

Nuovo allenatore e nuove strategie di mercato per la Juventus, che con Andrea Pirlo in panchina sognava di portare a casa un colpo di spessore dal Real Madrid. Per la zona offensiva del centrocampo, infatti, il nuovo allenatore bianconero avrebbe gradito Isco. Le speranze di allenatore e tifosi per il gran colpo potrebbero però ben presto scemare. Secondo quanto arriva dalla Spagna, infatti, sarebbe arrivata una decisione da parte del club madrileno che stravolgerebbe i piani dei piemontesi. Il Real avrebbe infatti intenzione di far partire il talentuoso spagnolo, ma avrebbe intenzione di utilizzarlo come merce di scambio per un grande affare con una big europea.

Juventus, sfuma Isco: futuro in Premier o Liga

Secondo Don Balon, infatti, Isco Alarcòn sarebbe sul punto di lasciare la capitale spagnola. Zinedine Zidane vorrebbe farlo partire per trovare un nuovo centrocampista tuttofare. Il mirino del Real Madrid sarebbe dunque puntato su N’Golo Kante del Chelsea. I ‘blues’ non avrebbero però intenzione di accettare scambi per il campione francese e così la dirigenza madrilena, che per un nuovo top player a centrocampo vorrebbe sfruttare la carta Isco, starebbe pensando anche ad altri calciatori come Raul Neves del Walverhampton, Fabinho del Liverpool o Van de Beek dell’Ajax.

In ogni caso, per la Juventus sfumerebbe un sogno inseguito da tempo. Isco, ancora una volta sul punto di lasciare Madrid, potrebbe trovare spazio in un club di Premier League o in Liga: tutto dipenderà dalle manovre in entrata dei ‘blancos’.

