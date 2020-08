Calciomercato Juventus, ennesimo rifiuto | Segnali da Ronaldo

Il calciomercato della Juventus registra ancora un rifiuto del big che ‘chiama’ Cristiano Ronaldo: i dettagli

La Juventus ha da poco iniziato la nuova stagione agli ordini del suo nuovo mister, Andrea Pirlo. In attesa di scendere nuovamente in campo, la squadra bianconera è concentrata sull’attuale sessione di calciomercato con diversi nomi, in entrata ed uscita, che attirano l’attenzione di Paratici. In tal senso, un big già proposto al club di Serie A, starebbe facendo di tutto per restare a Torino: i dettagli.

Calciomercato Juventus, ‘grana’ in attacco: le ultime

La Juventus ha da tempo deciso quali saranno le cessioni estive, con il reparto offensivo che dovrebbe vivere una vera e propria rivoluzione. Non solo Gonzalo Higuain, scaricato ufficialmente da Pirlo, ma anche Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è stato una delle delusioni più grosse della stagione ed è quindi finito sul mercato.

Il giocatore, nonostante sembrasse essersi avvicinato all’idea di accettare il Napoli rientrando nell’affare Milik, avrebbe fatto marcia indietro. Ancora una volta, Bernardeschi non sarebbe convinto di lasciare la Juventus e starebbe cercando ‘supporto’ nel compagno e amico Cristiano Ronaldo, per continuare la carriera in bianconero.

Una grana non da poco per Paratici che dovrà sfoltire prima di andare all’assalto di un rinforzo importante per l’attacco.

