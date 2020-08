Calciomercato Milan, occasione per la difesa | Vuole lasciare il Barcellona

Dopo il ‘colpo’ Tonali, il Milan è pronto a rinforzare ulteriormente l’organico di mister Pioli. Per la difesa, spunta la suggestione di mercato dal Barcellona.

Giorni di grande fibrillazione in casa Milan. In pochi giorni il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic in attacco, e l’arrivo ormai imminente di Sandro Tonali per il centrocampo. Per il classe 2000, il Milan avrebbe già fissato le visite mediche – Calciomercato Milan, ecco Tonali | A breve le visite -.

La dirigenza del Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi, e proprio in queste ore il trio Gazidis-Massara-Maldini sta sondando nuove opportunità di mercato. L’assist a sorpresa per il mercato rossonero potrebbe provenire direttamente da un calciatore, molto gradito a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, per la difesa spunta l’ipotesi Umtiti. Il francese vuole lasciare il Barcellona

Con i recenti innesti nel reparto offensivo e a centrocampo, il Milan è alla ricerca di un difensore di spessore internazionale in grado di affiancare Romagnoli nella retroguardia dei ‘diavoli’.

Per il Milan l’occasione giusta potrebbe profilarsi a sorpresa proprio in queste ore. Dalla Spagna infatti, i media confermano la volontà di Samuel Umtiti di lasciare il Barcellona. Il difensore francese, reduce da una stagione caratterizzata da molti infortuni, non si è presentato al ritrovo ufficiale programmato dal club catalano nella giornata di ieri.

La versione ufficiale fornita dai blaugrana, parla di un’assenza precauzionale dovuta alla recente positività di Umtiti al Coronavirus. Ma indiscrezioni dalla Catalogna, rivelano come il nazionale francese sia stato visto proprio nella giornata di ieri, all’aeroporto di Barcellona El-Prat.

Qualora la decisione dell’ex Lione sia quella di lasciare il Barcellona in questo mercato, il club blaugrana lascerebbe partire il difensore solo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Somma non impossibile per il Milan, che però comporterebbe un ulteriore sforzo riguardo all’ingaggio da garantire al giocatore francese. Umtiti guadagna infatti ben 4 milioni di euro a stagione, cifra che risulterebbe importante per le casse del Milan.

