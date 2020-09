Calciomercato, UFFICIALE | Lascia il Bayern Monaco

La decisione era nell’aria, ma ora è ufficiale: il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare l’attaccante, che farà ritorno nel proprio club.

L’addio sembrava essere inevitabile da tempo, ma adesso è tutto ufficiale. Il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare il riscatto per Philippe Coutinho che, per questo, farà ritorno al Barcellona. Come fatto per Perisic diversi mesi fa, i bavaresi non hanno voluto esercitare l’opzione per il riscatto alle cifre pattuite in precedenza, perché dopo l’impatto del calcio col Covid-19 non sembrano essere considerati più congrui.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Napoli, ostacolo Boga | Offerta ufficiale

Calciomercato Bayern, Ufficiale: niente riscatto per Coutinho | Torna a Barcellona

Il Bayern Monaco non riscatterà Coutinho, che tornerà a Barcellona fin da subito. In questa seconda avventura catalana, il brasiliano potrebbe trovare maggiore spazio ed un ruolo da protagonista: l’uscita di scena di Messi potrebbe essere un’ottima opportunità per l’ex Inter. Il club bavarese ha salutato Coutinho sui propri canali social ufficiali, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sogno Messi | Contatti e indizio dalla Spagna

Inter, Conte torna su Bonucci | La proposta shock della Juventus

Calciomercato Milan, Maldini frena | Trattativa a rischio