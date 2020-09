Calciomercato Inter e Napoli, ostacolo Boga | Offerta ufficiale

Dal Napoli all’Inter, le big di Serie A interessate a Boga: quanti ostacoli dall’estero per l’ivoriano. Spunta anche un’offerta ufficiale

Il Napoli da tempo lo ha nel mirino, ma le ottime prestazioni nell’ultimo campionato hanno attirato anche l’interesse di Milan e Atalanta oltre che, soprattutto nei giorni scorsi, anche dell’Inter. Di certo Jeremie Boga è stata una delle note più positive della Serie A. Il Sassuolo punta a blindare il talentuoso ivoriano, ma le pretendenti non mancano, non solo in Italia.

Calciomercato Inter e Napoli, ostacolo francese: offerta per Boga

Boga ha infatti molti estimatori tra Francia e Spagna. L’Olympique Marsiglia su tutti, ma secondo ‘Le 10 Sport’ in casa Sassuolo sarebbe arrivata un’offerta ufficiale da parte di un altro club transalpino. Si tratta del Rennes, che per l’ivoriano avrebbe offerto 20 milioni di euro. Una proposta senz’altro importante, con la possibilità per il giocatore di disputare la Champions League.

Ancora non è nota quale sia la risposta del Sassuolo, che potrebbe chiedere però di più per il suo gioiellino. Di certo però con questa proposta il Rennes si inserisce seriamente tra le pretendenti e la trattativa potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.

Pretendenti di cui fa parte il Siviglia. Secondo lo stesso portale francese, gli andalusi sarebbero infatti uno dei club favoriti nell’acquisto del giocatore.

