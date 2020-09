Calciomercato Napoli, assalto finale per l’attaccante | I dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Napoli spinge a rimpinguare il reparto offensivo: dopo l’arrivo di Victor Osimhen e di Andrea Petagna, Giuntoli non si ferma.

Il Napoli è stato tra i primi club a interessarsi a Jeremie Boga del Sassuolo e ora che il calciomercato è ufficialmente aperto non vuole farsi scappare l’occasione di portarlo a Castelvolturno. Grazie alla cessione di Allan all’Everton, ora le casse partenopee hanno i fondi disponibili per procedere all’acquisto dell’attaccante neroverde, che attende il salto di qualità già dallo scorso anno. Da parte del Sassuolo è arrivato il placet di De Zerbi, così come della dirigenza, che già da tempo aveva messo in conto la partenza durante l’estate dell’ex Chelsea. Serve adesso solo l’accordo sulla formula.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Petagna positivo al coronavirus | L’annuncio UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, super-offerta per Allan | Va all’estero

Calciomercato Napoli, ecco l’offerta per Jeremie Boga

Cristiano Giuntoli avrebbe messo sul piatto della trattativa 25 milioni di base fissa più una contropartita tecnica per avvicinarsi ai 40 milioni richiesti inizialmente dal Sassuolo, come riportato dal Corriere dello Sport. A compensare i 15 milioni di differenza sarà il cartellino di Adam Ounas, rientrato ufficialmente a maggio dal prestito al Nizza, che aveva deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato nell’affare che aveva portato il classe ’96 algerino a scendere in campo per 16 volte nella Ligue 1. De Zerbi accoglierebbe ben volentieri il giocatore, che per posizione in campo si sovrappone a Boga e che ha contribuito al raggiungimento del quinto posto per il Nizza nel campionato francese. Si attende adesso solo il benestare del Sassuolo per la cifra offerta.

Poi Giuntoli potrà spostarsi su quelle che sono le trattative interne: dopo il rinnovo di Zielinski fino al 2024 si ragiona su quello che sarà il futuro rispettivamente di Ghoulam e di Koulibaly, per i quali sono attese novità a breve. In attacco, poi, terrà banco il possibile scambio tra Andrea Petagna – ancora non aggregatosi alla squadra in ritiro a causa della positività al COVID-19 – e Kevin Lasagna, per il quale serve il benestare di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Napoli, suggestione Messi | La reazione dei tifosi!

Calciomercato Napoli, asse caldo con la Roma | Proposto nuovo scambio