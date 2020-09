Calciomercato Milan, occasione low cost dalla big | I dettagli

Milan, nuovo nome per il ruolo di terzino destro: l’occasione può arrivare dalla Roma dove Florenzi resta in uscita

Ufficializzato il rinnovo di Ibrahimovic e l’acquisto di Brahim Diaz, il Milan non si ferma. A breve arriverà l’annuncio di Sandro Tonali, mentre a centrocampo sembra ormai fatta per il ritorno di Bakayoko, con Florentino Luis e Soumare come alternative. La dirigenza rossonera però valuta nuove occasioni di mercato per puntellare la squadra. Dal vice-Ibra all’ala destra, fino a nuovi colpi in difesa. Oltre ad un possibile centrale, il ruolo in cui il club sta riflettendo maggiormente è quello del terzino destro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Intreccio con la Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo affare da Madrid | Chiesto il bomber!

Calciomercato Milan, occasione da Roma: Florenzi resta in uscita

Calabria e Conti non hanno convinto nel corso dell’ultima stagione e il Milan è pronto a valutare un’eventuale cessione nel caso arrivassero buone offerte. Dal mercato estivo è arrivato il giovane Kalulu, che è però alla prima grande esperienza e dovrà essere valutato da Pioli. Ecco perché i rossoneri non escludono la possibilità di portare a Milano un nuovo terzino destro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I profili più graditi sono quelli di Dumfries del Psv e di Aurier del Tottenham, ma un’occasione potrebbe arrivare da Roma. In casa giallorossa, rientrato dal prestito al Valencia, Alessandro Florenzi sembra essere un separato in casa. Il classe 1991 è infatti in uscita e potrebbe partire a prezzo di saldo. Il giocatore vuole lasciare i capitolini per un club che possa dargli più spazio, anche in vista dell’Europeo 2021.

E chissà che quel club non possa essere proprio il Milan, con l’idea che potrebbe prendere corpo anche negli ultimi giorni di mercato. Prima però di lanciare l’affondo, il club meneghino dovrebbe appunto cedere uno tra Conti e Calabria. Nel frattempo però altri club potrebbero farsi sotto per Florenzi, accostato all’Atalanta, ma soprattutto all’Everton e alla Fiorentina, con il suo agente Lucci che in questo caso potrebbe svolgere un ruolo chiave.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE | Colpo dal Real Madrid

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in attacco | Si pensa all’ex Juventus