Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in attacco | Si pensa all’ex Juventus

Il Milan continua a lavorare sul mercato e spunta un ritorno di fiamma per la prossima stagione: i rossoneri pensano all’ex Juventus in attacco

Milan scatenato sul mercato, che sembra però non accontentarsi degli ultimi colpi messi a segno. Si continua così a lavorare per rinforzare la rosa e torna un’idea per l’attacco. Ritorno di fiamma per l’ex Juventus.

Calciomercato Milan, non solo giovani: torna l’idea Mandzukic per l’attacco

Il nuovo Milan ha come obiettivo svecchiare la rosa e comporla di nuovi giovani talenti promettenti. A testimoniare questa linea di mercato ci sono i due nuovi colpi, Sandro Tonali e Brahim Diaz. I rossoneri però sembrerebbero avere in mente uno strappo alla regola che prevede solo giovani, per arrivare ad un esperto attaccante ex Juventus. Il nome che torna a piacere sarebbe quello di Mario Mandzukic, ex juventino ed attualmente senza squadra dopo l’esperienza all’Al-Duhail.

Il croato già tempo fa era finito nel mirino del Milan, proprio quando aveva deciso di lasciare la Juventus. Ora i rossoneri sembrerebbero tornare a farsi sotto per avere in squadra un altro attaccante d’esperienza che possa aiutare a tornare tra le prime quattro della Serie A e quindi in zona Champions League. Idea in attacco che però la società rossonera potrà pensare di concretizzare solo dopo aver piazzato qualche esubero, visti i recenti acquisti effettuati.

