Calciomercato Milan, arriva l’apertura del Tottenham | Pista ancora calda

Calciomercato Milan, arriva l’apertura del Tottenham per il futuro di Aurier: l’asse con Londra è ancora caldo, come rivelato da ‘Sky Sport’

Sembrava essersi raffreddata in maniera irreversibile la pista Aurier, con Milan e Tottenham ormai giunti ad una preoccupante fase di stallo sulla formula e sulle cifre dell’operazione. E invece, l’asse con Londra si prepara a diventare caldo, come raccontato dalla redazione di ‘Sky Sport’: il francese è uno dei nomi principali per la fascia destra del Milan, pertanto difficilmente mollerà il colpo. In favore dei rossoneri può giocare la posizione del Tottenham, ormai decisa a liberarsi di Aurier e probabilmente disposta ad ammorbidire le proprie posizioni. Se il tira e molla continuerà sino al termine del mercato, gli Spurs potrebbero valutare l’opzione di un prestito, che risulterebbe essere la formula congeniale alle richieste di Maldini e Massara.