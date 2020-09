Calciomercato Juventus, l’esterno va in Premier League | Sprint dello United

Beffa per il calciomercato della Juventus: l’esterno del Real Madrid andrà in Premier League.

Il Manchester United sta per affondare il colpo: Sergio Reguilon, che la Juventus ha seguito nel corso delle ultime settimane, dovrebbe lasciare il Real Madrid per approdare in Premier League, stando a quanto riportato da Marca. L’esterno non avrebbe voluto lasciare la Spagna, ma dinanzi alla possibilità di giocare con più continuità potrebbe cedere alla corte dei Red Devils, sperando però nell’inserimento di una clausola di recompra che duri fino alla prossima estate o anche per i prossimi due anni, così da poter rientrare a Madrid con maggior esperienza.

Calciomercato Juventus, Reguilon verso il Manchester United

Il prezzo per l’accordo sarebbe intorno ai 25 milioni di euro e lo United sta spingendo molto dopo aver visto il giocatore con la maglia del Siviglia nel corso dello scorso anno. Il suo rientro a Madrid non avrebbe giovato alla sua crescita, soprattutto a fronte del fatto che con la presenza di Marcelo e di Ferland Mendy il minutaggio sarebbe stato molto scarso. Reguilon, che avrebbe preferito continuare a giocare in Spagna, troverà comunque i suoi connazionali David De Gea e Juan Mata all’Old Trafford, con l’obiettivo di aumentare anche le presenze in nazionale, al momento ferme a una.

La Juventus, quindi, dovrà rivolgersi altrove per cercare un nuovo innesto sugli esterni, soprattutto nel caso in cui dovesse partire De Sciglio.

