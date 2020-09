Calciomercato Juventus, colpo in Spagna | C’è il sì alla cessione!

Ore calde in casa Juventus per il possibile colpo dalla Liga nel calciomercato estivo: il top club apre alla cessione

La Juventus guarda interessata alle possibilità che il calciomercato estivo potrebbe offrire, anche last minute, alla rosa di Pirlo. I bianconeri potrebbero cogliere un’occasione importante direttamente in Spagna, dove il top player sarebbe ormai finito in vendita. Paratici alla finestra: ecco i possibili scenari delle prossime settimane.

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: colpo possibile

É tempo di grandi cambiamenti in casa Barcellona. Bartomeu spinge per cedere gli esuberi e finanziare il mercato in entrata, al momento fatto di idee ma poca concretezza. In tal senso tra i cedibili, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, ci sarebbe Nelson Semedo.

La dirigenza blaugrana ha intenzione di fare cassa per il portoghese per puntare su un profilo più giovane come quello di Dest, talento 19enne dell’Ajax. Da questo punto di vista Semedo viene valutato 30 milioni, la Juventus che cerca il sostituto di De Sciglio ormai ad un passo dalla Roma, arriverebbe ad offrire 20 milioni.

La soluzione si chiama prestito con diritto, o obbligo, di riscatto a metà strada: 25 milioni di euro. Una nuova freccia, da Barcellona, per la corsia di destra della nuova Juventus di Pirlo: Semedo torna nell’orbita bianconera.

