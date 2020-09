Calciomercato Juventus, doppia beffa da Parigi | Le ultime

Si complicano i piani di mercato della Juventus: da Parigi arriva una doppia beffa inaspettata sia in entrata che in uscita

Entra nel vivo il calciomercato della Juventus, con affari importanti tra acquisti e cessioni. Oltre a risolvere la questione attaccanti, i bianconeri lavorano per rinforzare anche le fasce difensive. Ma una doppia beffa arriva dal PSG che complica i piani juventini.

Calciomercato Juventus, dietrofont PSG su De Sciglio: nel mirino Marcos Alonso

Manca ormai poco all’esordio della nuova Juventus di Andrea Pirlo nella prima giornata di campionato, ma i problemi da risolvere sono ancora molti. Uno di questi sembrerebbe essere rinforzare le fasce difensive. Mattia De Sciglio continua ad essere in uscita e su di lui ci sarebbe l’interesse del PSG, ma nelle ultime ore i parigini avrebbero complicato i piani della Juventus con alcune mosse inaspettate.

Infatti la società francese sembrerebbe intenzionata ad accantonare l’idea De Sciglio, per concentrarsi su Marcos Alonso. Il terzino del Chelsea nelle ultime settimane era tornato nel mirino anche della Juventus, ma i parigini ora sembrerebbero farsi sotto. Questo cambio di rotta del PSG complicherebbe non poco i piani bianconeri, poiché le entrate per la vendita di De Sciglio non arriverebbero e non permetterebbero di rinvestire sul mercato. Inoltre un obiettivo per la fascia sfumerebbe sempre per mano dei parigini. Doppia beffa inaspettata per la Juventus dunque.

