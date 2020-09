Calciomercato Juventus, rivelazione del Ds | “Mancano solo le visite”

La Juventus non è impegnata solamente negli affari in entrata, ma anche sulle cessioni ed il Ds rivela: “Faremo il prima possibile”

Fra due giorni inizia la Serie A della Juventus, alla ricerca del decimo scudetto consecutivo. I bianconeri, quindi, sono impegnati a completare la rosa che sarà a disposizione di Andrea Pirlo in questa stagione. Oltre al mercato in entrata, totalizzato dalla questione Dzeko–Suarez, i dirigenti della Juventus stanno lavorando anche sul fronte cessioni. Nella giornata di oggi, il direttore sportivo del Genoa ha confermato che è l’affare con i bianconeri è vicino alla chiusura.

Calciomercato Juventus, Faggiano conferma l’addio | “Pjaca è già qui”

Il direttore sportivo del Genoa, nella conferenza stampa che anticipa il primo match di Serie A dei liguri, ha confermato che l’affare con la Juventus è in dirittura d’arrivo. Daniele Faggiano, infatti, ha dichiarato: “Pjaca e Zappacosta sono già qui e stanno completando le visite mediche. Stiamo provando a fare il prima possibile, anche perché Zappacosa è un trasferimento internazionale. Loro hanno già firmato e aspettano solamente di fare le visite. Li abbiamo acquistati per cercare di farli star bene e farci star bene. Io credo molto in questi giocatori e spero che vada come deve andare”. Marko Pjaca è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A.

