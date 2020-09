Calciomercato, Juventus-Dzeko | UFFICIALE: la decisione della Roma

In attesa della ‘fumata bianca’, la Juventus dovrà ancora fare a meno di Edin Dzeko. Il bosniaco, è stato convocato dalla Roma per la partita di campionato contro il Verona.

Colpo di scena nella trattativa tra Dzeko e la Juventus. Ormai prossimi alla ‘fumata bianca’, i Campioni d’Italia devono rinviare nuovamente l’ufficialità dell’acquisto della punta bosniaca. Con lo sblocco della trattativa parallela tra Milik e la Roma, la Juventus attendeva l’arrivo di Dzeko a Torino per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime due stagioni.

La Roma ha reso noto i nomi dei calciatori convocati per la prima partita di campionato dei giallorossi, in programma domani sera contro l’Hellas Verona. A sorpresa, in attacco compare il nome di Dzeko. L’allenatore della Roma, Fonseca, ha fatto sapere in conferenza stampa di voler contare sul giocatore bosniaco nonostante le continue voci di mercato. Nuovo intoppo dunque per il trasferimento di Dzeko alla Juventus.

