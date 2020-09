Calciomercato Juventus, addio Suarez | ‘Bomba’ dall’Inghilterra

Nonostante l’esame di italiano superato, il destino di Luis Suarez è sempre più lontano da Torino e dalla Juventus. Dall’Inghilterra, spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno all’ex squadra.

Nonostante il grande fermento creatosi attorno all’arrivo di Luis Suarez in Italia, nel futuro del bomber uruguaiano non ci sarà la Juventus. Il superamento dell’esame necessario per l’ottenimento del passaporto italiano, ha mosso gli ultimi barlumi di speranza tra i tifosi bianconeri, non ancora rassegnati all’idea di veder sfumare l’acquisto della punta blaugrana.

Non è dello stesso avviso la dirigenza juventina, ormai prossima ad annunciare Edin Dzeko quale nuovo attaccante per la rosa di Andrea Pirlo. Il bosniaco è atteso entro la giornata di domani a Torino per completare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai Campioni d’Italia per le prossime due stagioni.

Calciomercato Juventus, sfuma Suarez. Spunta l’ipotesi di un ritorno al Liverpool per l’uruguaiano

L’arrivo di Dzeko in bianconero mette fine dunque alla lunga ‘telenovela’ che ha visto protagonisti Suarez e la Juventus. Nel futuro del ‘pistolero’, potrebbe profilarsi una clamorosa destinazione.

La ‘bomba’ di mercato è stata lanciata nelle ultime ore da un ex giocatore del Liverpool, Steven Nicol. Vincitore della Coppa dei Campioni con i Reds nel 1984, Nicol ha rilasciato un’intervista al canale ESPN FC, dichiarando di sapere quale sarà la destinazione finale di Suarez.

Secondo Nicol, il futuro del ‘pistolero’ sarà nuovamente ad Anfield. Grande estimatore dell’uruguaiano, Jurgen Klopp sarebbe entusiasta di poter allenare Suarez. Accertatosi del mancato approdo della punta alla Juventus, il Liverpool sarebbe studiando il clamoroso colpo, puntando sul forte desiderio di tornare a vestire la maglia dei Reds da parte di Suarez.

L’ufficialità dell’acquisto di Thiago Alcantara da parte del Liverpool, potrebbe facilitare e non poco la trattativa tra gli inglesi e il ‘pistolero’, desideroso di vincere la Champions League nella prossima stagione.

