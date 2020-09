Calciomercato, United a caccia della stella | “Ne abbiamo bisogno”

Calciomercato, il Manchester United ancora a caccia di Jadon Sancho: Solskjaer in conferenza stampa, non ha lasciato spazio all’immaginazione

Dopo aver portato a casa il cartellino di Donny Van de Beek, il Manchester United continua a lavorare senza sosta sul mercato. Come riportato dall’edizione online di ‘Mirror’, i Red Devils sarebbero alla ricerca di un’altra stella da aggiungere nel proprio organico. E nel corso della conferenza stampa di vigilia al debutto in Premier League di domani, il tecnico norvegese è stato chiaro: “Siamo contenti dei tanti giocatori in rosa, ma siamo ancora alla ricerca di altri da aggiungerne. Ne abbiamo bisogno, per competere fino in fondo”.

Calciomercato, il Manchester United ci prova per Sancho: le ultime

Ecco dunque la bomba lanciata dal media ‘Mirror’: il Manchester United starebbe tentando in tutti i modi il Borussia Dortmund per prelevare il cartellino di Jadon Sancho. L’esterno inglese è da sempre uno dei pallini di Solskjaer, che sarebbe pronto a fare follie pur di averlo in rosa. La prima offerta dei Red Devils sarebbe, però, stata rifiutata. Un’offerta da 108 milioni di sterline, che il Dortmund avrebbe rimandato al mittente. Ciò nonostante, lo United non sembra aver perso grinta e fame di averlo. Complice anche l’ormai imminente arrivo di Bale al Tottenham (e dunque un nome in meno, per l’organico dei Red Devils), Solskjaer avrebbe indirizzato ancor di più i propri sforzi verso Sancho.

Staremo a vedere, dunque, se il Dortmund crollerà dinanzi all’offerta monstre (l’ennesima) dello United. I tifosi gialloneri, intanto, si godono il loro talentino, nella speranza di non doverlo salutare a breve.

